KAYSERİ (AA) - Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde düzenlenen Kayseri 3. Bilim Şenliği sona erdi.

Anadolu Harikalar Diyarı yakınındaki Bilim Merkezi'nde düzenlenen ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 3. Kayseri Bilim Şenliği, üç gün sürdü.

Şenlikte 20 kuruluş stant açarken, 100 atölye çalışması yapıldı.

Bilim şenliğinde lise öğrencilerinin tasarladığı, "Halisdemir" adı verilen robotun yanı sıra, soğan kabuğu, çürük çilek gibi atıklardan elde edilen tekstil boyası ve üç boyutlu yazıcı programı sergilendi. Öğrencilerin buluşları ve teknolojik çalışmaları ile bilim ve sahne gösterileri, farklı temalarda etkinlikler meraklılarıyla buluştu.

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen güneş enerjili araç yarışı büyük ilgi gördü.

