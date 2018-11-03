Katıldığı yarışma sayesinde robotik eğitim kiti satıyor

ERZURUM (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum'da, üniversite öğrencisi Murat Duran, katıldığı bir teknoloji yarışmasında kazandığı parayla kurduğu atölyesinde ürettiği programlama ve kodlama eğitimlerinde kullanılan robotik eğitim kitlerini, Türkiye'nin dört bir yanına satarak üniversitelilere örnek oluyor.

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Duran, üçüncü sınıftayken üniversite ile Teknokent'in düzenlediği ve öğrencilerin teknoloji alanında hazırladığı projelerinin yer aldığı TeknoGP yarışmasına katıldı.

Katıldığı bu yarışmada dereceye giremeyen Duran, daha sonra kendi imkanlarıyla hazırladığı "robotik eğitim kiti" projesiyle aynı yıl düzenlenen ve 70 katılımcının olduğu "TeknoGP 2" yarışmasında ikinci oldu.

Kazandığı 15 bin lira ödülle üniversitenin yerleşkesindeki Teknokent'te atölye kurarak 3 boyutlu yazıcı satın alan ve ilk başlarda yazıcılarla robotik eğitim kitlerinin plastik kısımlarını üreten Duran, 6 ay sonrasında robotik eğitim kitinin ilk prototipini üretti.

Robotik eğitim kiti programlama ve kodlamada kullanılıyor

Duran, iki yıl önce programlama ve kodlama eğitimlerinde kullanılmasının yanı sıra eğitimde parçaları sökülüp takılabildiği için öğrencilerin motor ve montaj becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan robotik eğitim kitlerinin seri üretimini yaparak, bu ürünü internet sitesi üzerinden Türkiye'deki okul ve atölyelere satmaya başladı.

Günlük ortalama 9 robotik eğitim kiti üretimi gerçekleştirerek 2 yıl içinde ülkenin dört bir yanındaki 900 müşteriye ulaşan Duran, hem ürettiği robotik eğitim kitlerini ülkenin dört bir yanına satarak hem de girişimciliği ile üniversite öğrencileri ve gençlere örnek oluyor.

Murat Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimcilik hikayesinin üniversite eğitimi için geldiği Erzurum'da başladığını söyledi.

Kurduğu sitede teknoloji haberlerini paylaşarak girişimciliğine devam ettiğini belirten Duran, "Atatürk Üniversitesinin teknolojik alanında bir yarışması vardı. TeknoGP 2 yarışmasına girişimcilik için katıldım ve ikinci oldum. Yarışmada bize finansman desteği verildi. O parayla atölye kurdum. İlk başlarda robotik eğitim kiti fikir aşamasındaydı, ilerleyen zamanlarda cihazlar alıp tasarımlar yapmaya başladık. Robotik eğitim kitlerinin elektronik kartlarını ürettik." dedi.

Duran, daha sonra robotik eğitim kitlerini ürettiğini dile getirerek, kurduğu şirkette robotik eğitim kitleri üzerine AR-GE çalışmaları da yaptığını ifade etti.

Robotik eğitim kitlerini internetten satıyor

İnternet üzerinden satışını yaptığı robotik eğitim kitlerinin, matematikte ve bilgisayar biliminde belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol olarak nitelendirilen, algoritmanın öğrenilmesinde büyük yarar sağladığını vurgulayan Duran, şunları aktardı:

"Robotik eğitim kitleri öğrencilerin düşünmelerinde farklı bakış açısı geliştiriyor. Ürettiğimiz robotik eğitim kitlerini öğrenciler farklı projelerinde de kullanıyor. Çizgi izleyen ve telefon ile kontrolleri sağlanan arabalar, endüstriyel devriminin başlangıcı olarak sayılıyor. İnsanlara, küçük yaşlardan itibaren programlama, kodlama ve robotik eğitimler veriliyor. Çocuklar bu robotik eğitimleri aldıktan sonra ileride mühendislik seviyelerinde iken zorlanmadan robotlara kodlama yapıyor ve bilgisayarlara hakim olabiliyor."

Robotik eğitim kitinin hem dili Türkçe hem fiyatı ucuz

Duran, Türkiye'nin neredeyse bütün illerine robotik eğitim kitlerini gönderdiklerini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Robotik eğitim kiti Türkiye’de üretildiği için Türkçe dili ile hiç zorlanmadan programlanıyor. Bu ürünün benzerlerine göre fiyat avantajı da var, yerli imkanlarla ürettiğimiz için diğerlerine göre ucuz. Türkiye'nin hemen her iline robotik eğitim kiti gönderdik, 900’den fazla müşterimiz var. Bu yıl büyük ihtimalle müşteri sayımız katlanacak."

Söz konusu eğitim kitini yaklaşık 4 saatte hazırladıklarını dile getiren Duran, "Yerli imkanlarla üretilen bu tarz robotik kitleri yurt dışı pazarına taşıyabilirsek bir Türk genci olarak benim için gurur verici olur. Aynı zamanda genç yaşta yaptığım girişimcilik benim için tecrübe oldu." diye konuştu.