İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Gartner Peer Insights tarafından bu yıl uç nokta koruma platformları için "Müşterilerin Tercihi" seçildi.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky, Gartner Peer Insights değerlendirmesinde 5 üzerinden 4,6 (bin 729 puanlama) ile toplam 600'den fazla inceleme yapılan tüm markalar arasında en yüksek puanı alarak 2019'da uç nokta koruma platformları için "Müşterilerin Tercihi" ödülüne layık görüldü.

3 yıl önce kategori duyurulduğundan bu yana her seferinde "Müşterilerin Tercihi" seçilen Kaspersky, 2017'de "Platin" ödülü de almıştı.

Gartner Peer Insights platformunda müşteriler çeşitli alanlarda kullandıkları ürünler hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerini bildirip yaşadıkları deneyime göre puan veriyor. "Müşterilerin Tercihi" unvanı, ürünün kaç müşteri tarafından incelendiğine ve aldığı puana göre belirleniyor.



Şirket ayrıca; Servisler, Devlet, Global Kurumsal Şirket (10 milyar dolar üzeri), Orta Ölçekli Kurumsal Şirket (50 milyon-1 milyar dolar arası), Kamu Sektörü, Eğitim, Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Latin Amerika kategorilerinde "Müşterilerin Tercihi" değerlendirmelerinde de öne çıktı.

Puanların toplandığı 31 Ekim 2019 öncesindeki süre boyunca Kaspersky, kurumsal uç nokta koruma çözümünün becerilerini sürekli artırarak çok daha üstün kontrol ve otomatik tehdit tespiti için temel özellikleri geliştirdi.

Uç nokta tespit ve müdahale özellikleri, normal olmayan kullanıcı davranışlarını belirleyebiliyor, PowerShell komutları gibi davranan gizli ve dosyasız tehditleri otomatik olarak tespit edip temizleyebiliyor. Ayrıca, kripto madencilere ve ağ tehditlerine karşı gelişmiş koruma sunuluyor. Web tabanlı yönetim arayüzü bilgi teknolojileri ekiplerine siber güvenlik yönetimi üzerinde kontrol ve esneklik sunarak ürünün daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, şunları kaydetti:

"Gartner Peer Insights'ta bu pazarda müşterilerin takdirini son kazanmamızın üzerinden geçen 12 ay içinde, siber tehditlerin evrimine ayak uydurmak ve bilgi teknolojileri ekiplerinin kurumlarını korurken, aradıklarını sunmak için uç nokta koruma çözümümüzü geliştirmeye devam ettik. 3 yıl üst üste 'Müşterilerin Tercihi' seçilmek, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve şirketlerinin karşılaştığı risklere karşı koruma sağlamak için tehdit tespiti ve yönetim kontrolleri alanlarında yaptığımız temel iyileştirmelerin başarısını kanıtlıyor."

