İSTANBUL (AA) - Global siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, yeni marka ismini ve görsel kimliğini tanıttı.

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, "daha güvenli bir dünya kurma" hedefine odaklanarak markasını "Kaspersky" olarak değiştiren şirket, 20 yıldan fazla süredir müşterilerine güvenlik çözümleri sunuyor.

Daha dijital ve global hale gelen dünyada, yalnızca bir antivirüs laboratuvarı olmanın ötesine geçip kapsamlı güvenlik çözümleri ve servisleri sunan şirketin portföyünde, yenilikçi ürün ve teknolojiler, bulut hizmetleri, dünya lideri tehdit istihbaratı ve daha fazlası yer alıyor.

Sağlanılan güvenlik hizmetleri sayesinde herkesin teknolojinin getirdiği sonsuz fırsatlardan faydalanabildiği, güvenilir ve şeffaf bir gelecek sunma kararlılığı, şirketin yeni marka kimliğinde yansıtılıyor. Yeni marka kimliği, şirketin "siber güvenlik" odağından, daha geniş olan "siber bağışıklık" kavramına yönelik dönüşümünü ortaya koyuyor.

Kaspersky, yeni marka kimliğiyle, teknolojinin yaşadığı dönüşümde ne kadar kararlı olduğunu ve gelecek için daha yüksek endüstri standartları geliştirmeye odaklanacağını göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, yeni marka kimliğiyle güvenliğin en son aşamada tercihe bağlı bir katman olarak gelmediği, güvenli tasarıma sahip bağlantılı sistemler kurulmasına verilen destek de vurgulanıyor.





- "Artık dünyanın yeni ihtiyaçları var"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, yeni marka kimliğinin yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik vizyonlarını da yansıttığını belirtti.

Teknolojinin hem iş hem de ev yaşantısındaki rolünün arttığını aktaran Kaspersky, "22 yıldan fazla süre önce şirketi kurduğumuzdan bu yana hem siber tehdit alanının hem de sektörümüzün çok büyük bir değişimden geçtiğine şahit olduk. Artık dünyanın yeni ihtiyaçları var. Yeni marka kimliğimiz de bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, gelecekte de karşılama vizyonumuzu yansıtıyor. Dünyayı siber tehditlere karşı koruma konusunda gösterdiğimiz başarılarla dolu tecrübelerimizi, siber tehditlere bağışıklık kazanmış bir dünya kurmak için kullanacağız. Bu dünyada herkes teknolojinin sunduğu avantajlardan özgürce yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.







- Yeni görsel kimlik





Şirketin yeni marka çalışmasının bir parçası olarak, görsel kimliği de güncellendi. Yeni kimlik, Kaspersky'nin temel değerlerini ve kurum duruşunu simgeliyor. Yeni logo, geometrik ve matematiksel olarak harflerden meydana geliyor ve şirketin halen koruduğu en temel değer olan birinci sınıf yazılım mühendisliği uzmanlığını temsil ediyor. Bu kapsamda marka değişikliği ile şirketin ismindeki "Lab" kelimesi kaldırıldı.

Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, mevcut logonun 1998 yılında tasarlandığını ve o günden bugüne çok şeyin değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önceden Yunan alfabesindeki harfleri kullanıyorduk. Bu harfler, artık yaptığımız iletişimin genişliği ve derinliğini karşılayamıyor. Yüzümüzü geleceğe çevirip dijital dünyayı kucaklamamız gerekiyor. Yeni görsel kimliğimizi hazırlarken Lab kelimesini kaldırmak mantıklı göründü. Markamızı, ilham aldığımız yeni felsefe ve hedefe göre sadeleştirmek ve şirketimizin sunduğu geniş kapsamlı teknolojileri öne çıkarmak istedik."