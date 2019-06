Kaspersky Internet Security'e yeni özellik

- Kaspersky Internet Security for Android'in, kötü amaçlı yazılımlara yönelik Cloud ML for Android isimli yeni özelliği duyuruldu - Kaspersky Lab Tehdit Araştırma Başkan Yardımcısı Timur Biyachuev: - "Mobil ürünümüz olan Kaspersky Internet Security for Android, gelişmiş olduğu halde önceden bilinmeyen tehditlere karşı şu anda bile milyonlarca kullanıcıyı koruyor"