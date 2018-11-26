Kas hareketleriyle kontrol edilen bomba imha robotu geliştirdiler

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki öğrenci, el yapımı patlayıcı ve bombaların imhasında kullanılabilecek, giyilebilir teknolojiyle kontrol edilen bomba imha aracı tasarladı.

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Talha Talip Açıkgöz ve Alperen Kahraman, giyilebilir teknolojiyi kullanarak robot tasarladı.

Kola takılan bir aygıt sayesinde kas hareketleriyle sağa sola ve ileri geri hareket ettirilebilen robot, şüpheli paket ve bombaları alıp başka bir yere taşıyabilecek ve fünye düzeneği sayesinde patlayıcı imha edebilecek.

Talha Talip Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz bedenen mayın taramak yerine bu aracın uzaktan kontrolünü sağlayacak. Bu şekilde askerlerin şehit olmasının önüne geçeceğiz. Aynı zamanda 21. yüzyılın teknolojisini kullanmaya oldukça yaklaşmış olacağız." dedi.

Alperen Kahraman da "Projemizde giyilebilir teknolojiden faydalandık. Giyilebilir teknoloji sayesinde kas hareketlerinin verilerini alarak yaptığımız hareketlerle robotu ileri geri, sağa sola hareket ettirdik. Üzerindeki kamera sayesinde de internete anlık görüntü akışı sağladık." diye konuştu.

Proje danışmanı Ertuğrul Özar da öğrencileri tebrik ederek "Öğrencilerle birlikte dört yıl çalışma yaptık. Sonuçta katma değeri yüksek teknolojik ürünü gerçekleştirdik. Bu projeyle Türkiye inovasyon yarışmasına başvuruda bulunduk. Şu an final aşamasındayız." ifadelerini kullandı.