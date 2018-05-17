ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu tarafından TÜBİTAK destekli olarak yürütülen İzimiz Ağaç Olsun, İklim Değişmesin Projesi tanıtıldı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan İzimiz Ağaç Olsun, İklim Değişmesin Projesi'nin tanıtımı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi (AÜ)Kongre Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Proje Yürütücüsü ve Okul Müdürü Nurettin Ateş, etkinlikte yaptığı konuşmada, projelerine destek verenlere teşekkür etti.

Projede bazı kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını ifade eden Ateş, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu projeyle öğrencilere oyun, deney ve etkinliklerle iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında ormanların öneminin kavratılmasının, sürdürülebilir davranışlarla ekoloji vizyonu ve bilimsel düşünme becerileri kazandırılmasının, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinin, kurum deneyimlerinin TÜBİTAK seviyesine taşınarak bilimsel yaygın etki oluşturulmasının, personelimizin bilimsel öğretim teknikleri ile eğlenirken öğreten oyun, materyal ve verimli öğrenme ortamları hazırlama becerileri kazanmalarını amaçlanıyor. 10 ay boyunca devam edecek proje kapsamında 50 etkinlik yapılacak. Toplam maliyete 110 bin 110 lira olan proje faaliyetlerinin ağırlıklı bölümü, 26-30 Haziran'da Kızılay Hasırca Doğa Eğitim Kampında, 72 öğrenci ve 30 öğretmenden oluşan 102 katılımcıyla gerçekleştirilecek."

Tanıtımda, öğrenciler tarafından "Ağaç ve Çocuk" adlı gösterileri sunuldu.

Etkinliğe, AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersin Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mithat Mutu, Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Yüksel Girgin, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Muammer Karaman, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.