Huawei yeni modellerinde Google uygulamalarını kullanamayacak

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin yeni akıllı telefon modelleri aralarında Maps, YouTube'nin de bulunduğu Google uygulamalarını ve servislerini içermeyecek.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Google, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik yaptırımları kapsamında Çinli telefon üreticisi Huawei'ye yaptırım uygulanacağını ve aralarında Google Maps, YouTube gibi uygulamalarında olduğu Google uygulamalarının Huawei'nin yeni telefon modellerinde yer almayacağını doğruladı.

Google'nin bu kararı, Huawei'nin yeni modellerinde Google'nin uygulama mağazası olan Google Play'e erişimin kısıtlanacağı anlamına da geliyor.

ABD hükümeti Amerikan teknoloji şirketlerine çeşitli sınırlamalar getirmiş ve bu kapsamda Huawei'ye ürün ve servis satışını Mayıs ayındaki düzenlemeyle kısıtlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, yaptırımlarda bazı istisnalar olabileceğini belirtse de ABD'nin yetkili organları, Huawei'nin 130'dan fazla ticaret lisansı talebine olumlu yanıt vermedi."Satışlar olumsuz etkilenebilir"

Huawei ise yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin izin vermesi durumunda şirket olarak Google'nin Android platformunu kullanmaya devam edeceklerini, izin verilmemesi durumunda kendi işletim sistemlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtmişti.

Huawei'nin önümüzdeki haftalarda kullanıcıların beğenisine sunacağı yeni akıllı telefon modeli Mate 30 Pro, şirketin ABD'nin yaptırımlarından sonra sunacağı ilk amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak.

Uzmanlar, Google uygulamalarını içermeyen Mate 30 serisinin ve çıkacak yeni Huawei modellerinin özellikle Avrupa satışlarında sıkıntı yaşayacağını savunuyor.

Huawei, Harmony OS ismiyle duyurduğu kendi işletim sistemi üzerinde çalışmayı sürdürüyor.