Girişimcilerin fikirleri şirkete dönüştü

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi'nde TÜBİTAK'ın 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'ndan destek alan girişimcilerin şirketleri, düzenlenen törenle açıldı.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi Teknoloji Bahçesi'nde yer alan ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, bir şeyi üretmeyi bilmenin yanı sıra insanlara yaymanın ve herkesin kullanımına sunmanın da önemli olduğunu kaydetti.

Girişimcilere destek verilmesinin ve yardım edilmesinin önemine değinen Çomaklı, "Girişimcilere yol gösterilmesi gerekiyor. AÜ Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) önemli bir hizmet veriyor. İş ortaklığı, danışma, kaynaşma ve irtibat noktası ve bilgi alışverişi çok önemli." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şirket kuran 16 BİGG-ANAÇ Teknogirişim Programı girişimcisine, Çomaklı tarafından temsili ofis tabelası takdim edildi.