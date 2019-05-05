KONYA (AA) - Konya'da, geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi.

Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan uygulamalı sınavda, 251 ortaokul öğrencisi kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbiriyle yarıştı.

Sınavın ikinci oturumuna da 170 lise öğrencisi katıldı. Jüri üyeleri ise öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alarak değerlendirmede bulunacak.

Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

