Facebook'un seçimlere etkisini araştırma projesi sona erebilir

İSTANBUL (AA) - Financial Times'ın (FT) haberine göre, Facebook'un, platformun seçimlere etkisini ölçmek için hazırladığı proje; sosyal medya devinin mahremiyet endişeleri sebebiyle verileri akademisyenlere teslim etmemesinden ötürü başarısızlığa uğrayabilir.
Facebook Özel Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elliot Schrage, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Projenin umduğumuzdan yavaş ilerlemesi sinir bozucu ancak ben böyle bir işe daha fazla katkı sunan bir şirket bilmiyorum. Şirketin 20 çalışanı, tam zamanlı olarak bu proje üzerine çalışıyor ve bazı verileri kullanıma açtı. Projeyi mahremiyet sıkıntıları nedeniyle hızlandıramıyoruz." ifadelerini kullandı.