ESOGÜ dünya alan sıralamasında ilk 100'ee girdi

ESKİŞEHİR (AA) - ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yayımlanan "Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin Durumu" adlı rapora göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) dünya alan sıralamalarında ilk 100'e girdi.

Türkiye'den 8 üniversitenin ilk 100'e girebildiği listede ESOGÜ'nün yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi yer aldı.



URAP'ın, 8 kurumun 2018 yılındaki dünya alan sıralamalarını inceleyerek hazırladığı rapora göre, ESOGÜ, Academic Ranking of World Universities (ARWU) tarafından yapılan sıralamada Mineral ve Maden Mühendisliği alanında 76-100 bandında yer alarak dünya alan sıralamalarına girdiği bildirildi.