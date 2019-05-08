Dijital teknolojideki yenilikler Google I/O'da

İSTANBUL (AA) - Amerikan teknoloji devi Google, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği "Google I/O"da, dijital teknolojilerdeki yeniliklerini kullanıcılarla paylaşıyor.

Dün başlayan "Google I/O 2019" etkinliği kapsamında, Android başta olmak üzere Google platformlarındaki yeniliklere dair detaylar, yapay zekanın Google servislerinde kullanımı, bulut teknolojisine entegre oyun platformu, nesnelerin interneti ve makine öğrenimi gibi konularda 100'den fazla oturum gerçekleştirilecek.

Katlanabilir telefonlar henüz hazır değil

Google'ın yöneticilerinden Mario Queiroz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Google'ın katlanabilir telefonları şimdilik prototip olarak ürettiğini aktardı.

Queiroz, katlanabilir telefonda şu anda tüketiciye ulaşacak bir üretim modellerinin olmadığını belirtti.

Google I/O'un bugünkü programında, dijital teknoloji meraklılarını ilgilendirecek pek çok başlıkta etkinlik düzenlenecek.

İnternet üzerinden canlı takip edilebilen etkinlik, yarın sona erecek.