Bu proje görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde bir öğrenci, görme engelliler için yaptığı titreşimli bastonla görme ve işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Zara Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Efe Çetinkaya, görme engelliler için proje geliştirdi.

Beyaz baston üzerine uyguladığı sensör, belli bir mesafede ve belli yükseklikteki engellerde sesli ve titreşimli uyarı vererek, kullanıcısını yönlendiriyor.

Çetinkaya, bu projesiyle hem görme hem de işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Projesiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Çetinkaya, uzun zamandır üzerinde çalışma yapmak istediğim bir proje olduğunu söyledi.

Çetinkaya, engellilerin daha ez desteğe ihtiyaç duyarak hayatlarını sürdürmesini istediğini belirterek, "Engelli insanların önlerindeki engelleri kaldırabilmek, daha az insan desteğine ihtiyaç duyarak daha rahat bir yaşam sağlayabilmeleri için bu sisteme bir de titreşim ve ses özelliği ekleyerek hem görme, hem işitme engellilerin kullanabilmesini hedefledim. Cihaz, belli bir mesafedeki ve yükseklikteki engellerde sesli ve titreşimli uyarı vererek, kullanıcısını yönlendiriyor." diye konuştu.

Okul müdürü Şükrü Günay da "Efe, meraklı bir öğrencimiz. Daha önceki yıllarda yaptığı icatlarla bizim de dikkatimizi çekti. Efe'nin, gelecekte çok daha faydalı icatlar yapabileceğine inanıyoruz, öğrencimizin cesaretinin ve üretkenliğinin destekçisi olacağız." dedi.