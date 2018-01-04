SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serdar Çelik’in geliştirdiği “Akıllı Tahtalarda Müzik Yazılımı” projesi TÜBİTAK’tan destek aldı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje hakkında bilgi veren Çelik, ilkokulda okuyan kızının müzik derslerine girdiği dönemde bilişim konusunda öğrencilerin çok yetenekli olduklarını gördüğünü belirtti.

Okuldaki akıllı tahtaların nasıl kullanılabileceğini tasarlayarak bir proje üretmeye karar verdiğini aktaran Çelik, “Bununla ilgili uygulayıcı kuruluş olarak yaz dönemi boyunca Anadolu Üniversitesi’nde mentörlük eğitimi, sürdürülebilirlik eğitimi ve yapılabilirlik üzerine eğitim alıyorsunuz. Bunları tamamladıktan sonra da uygulayıcı kuruluş üstünden TÜBİTAK’a başvuru yapılıyor. Başvurunun ardından uygulayıcı kuruluş bize bilgi veriyor, biz de TÜBİTAK’ta sunum yapıyoruz. Orada bu işi bizim yapıp yapmayacağımızı ölçmek için nasıl ticarileşeceğimiz, nasıl sürdürebileceğimizle ilgili birtakım sorular soruluyor. Bunlara cevap verdikten sonra da projeniz yapılabilir ise kabul ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Projenin gelişim aşamasını da anlatan Çelik, “Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de yazılım ve müzikal kodlamayla ilgili derslere giriyorum. Bu projeyi hayata geçirebildiğimde öğretmen sadece yönlendirici, kontrol edici olacak. Öğretmenin müzik eğitimi konusunda bilgisi olmasa bile öğrenci keşfederek akıllı tahta sayesinde öğrenebileceğini öngörerek bir proje hazırladık. Proje de TÜBİTAK tarafından destek gördü.” değerlendirmesinde bulundu.

Projenin ilkokul ve ortaokullarda kullanılabileceğini belirten Çelik, bir sonraki aşamanın okul öncesi ve engellilerin eğitimi konusunda müzik üzerinden eğitimi olduğunu ifade etti.