"AB Bilim Karavanı" Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde hayata geçirilen "Bilim Karavanı", Kayseri'de öğrencilerle buluştu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile AB Bilgi Merkezleri Ağının da desteğiyle, çocukların bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaşması amacıyla hayata geçirilen "Bilim Karavanı", merkez Melikgazi ilçesi İbrahim Tennuri Ortaokulu'nda öğrencilere kapılarını açtı.

Proje eğitmeni mekatronik mühendisi Mert Güler, burada yaptığı açıklamada, Kayseri'nin 16. durakları olduğunu söyledi.

Kayseri'de 5 günde 5 okulu gezeceklerini ve yaklaşık bin öğrenciye ulaşacaklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 20 şehirde 20 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Çocuklarla günümüz teknolojisi olan yazılım ve kodlama üzerine çalışmalar yapıyoruz. Onların yaş seviyelerine göre programlama dilleri var. Çocuklar bu programlar üzerinden robotları hareket ettiriyor. Aynı zamanda derslerde üç boyutlu yazıcı ve tasarım hakkında gençleri bilgilendiriyoruz. Şubattan bu yana Türkiye'nin her coğrafyasına gittik. Şu ana kadar yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaştık. Gittiğimiz her ilde ortalama bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."

Okuldaki programa, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de katıldı.



