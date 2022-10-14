Windows işletim sisteminde son olarak 11. versiyon piyasaya sunulmuş olsa da Windows XP işletim sistemi dahi yaygın bir şekilde kullanılıyor.

İşletim sistemindeki özelliklerin ve ayar panelleri benzer olması rağmen kullanıcıların bilgisayar dil değişimi gibi konularda destek alması gerekebilmektedir. Bilgisayar dilinizi değiştirmek istiyorsanız, işletim sistemlerine göre hazırlanmış rehberleri takip edebilirsiniz. Bu işlemi ister dizüstü bilgisayar isteseniz de masaüstü bilgisayar modellerinde yapabilirsiniz.

Windows 11’de bilgisayar dili nasıl değiştirilir?

Windows 11 işletim sisteminde bilgisayar dilini değiştirmek isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şöyle;

· Başlata tıklayın ve ayarları açın.

· Açılacak yeni menüden saat ve dil seçimi yapın.

· Yeni ekranda dil ve bölge seçeneğini seçin.

· Bu bölümden Windows görüntüleme dili kapsamında istediğiniz dili seçebilir ya da kaldırabilirsiniz. Yeni bir dil eklemek ve dili değiştirmek için ekrandaki dil ekle seçeneğinin takip edilmesi yeterli olacaktır.

Windows 10’da bilgisayar dili nasıl değiştirilir?

Windows işletim sisteminde benzer şekilde ulaşılabilecek dil panelinden değişiklikler yapılabilir.

· Başlat (Başlangıç) üzerinden ayarları seçin.

· Saat ve dil seçeneğini seçin.

· Dil seçeneğinden tercih edilen diller sayfasına ulaşın.

· Açılacak ekranda Windows tarafından desteklenen dillerden birisini seçebilirsiniz.

Windows 8’de bilgisayar dili nasıl değiştirilir?

Windows 8 işletim sistemini kullananlar ise aşağıdaki şekilde dil değişimi yapabilmektedir.

· Başlata tıklayın ve denetim masasını seçin.

· Denetim masasındaki Saat, dil ve bölge ayarlarını açın.

· Açılacak yeni ekrandan dil ekle adımlarını takip edin.

· Dil ekle denildikten sonra menü halinde desteklenen diller gösterilecektir.

· İstediğiniz dili seçerek onaylayın.

Windows 7’de bilgisayar dili nasıl değiştirilir?

Windows 7 işletim sisteminde dil değişimi yapmak, Windows 8 ile benzemektedir.

· Başlata tıklayarak denetim masasını açın.

· Saat, dil ve bölge bölümünü açın.

· Görüntüleme dilini değiştir seçeneğini seçin.

· Açılacak ekranda görüntüleme dili menüsünü takip edin.

· Görüntüleme dili olarak istediğiniz dili seçebilirsiniz.

İşletim sisteminde yapılacak dil değişiklikleri sonrasında oturumu kapatmak ya da sistemi yeniden başlatmak gerekebilmektedir. Herhangi bir dil sorunu yaşamamak adına işlemler sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Sistemlerde dil menüsü altında yer alan dil işlemlerinde, Windows işletim sisteminde desteklenen tüm diller arasında sınırsız şekilde değişim yapılabilmektedir.