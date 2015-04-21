Bilecik’te “Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumi ” Paneli

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Ulusal Perspektiflerin Ötesinde Harb-ı Umumi” adlı bir panel düzenlendi.Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, İngiliz Bilim Adamları Dr. Thomas Suermann, Prof. Dr. Raoul Motika, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, bugünün hem üniversite açısından, hem de tarih açısından önemli bir gün olduğunu belirtti. Özcan, “Çok yanlış bilinen bir tespit ile ben devam edeyim. Tarih bize geçmiş için değil, gelecek için lazımdır. O yüzden yaşanan insanlık tecrübelerinden bilimsel ders alabilirsek, insanlığın yaşadığı acıları gelecekte tekrar yaşamamak adına bizim en çok istifade edeceğimiz bir bilimdir tarih. Şunu unutmayalım ki, bütün savaşların da kaynağı tarihtir. Eğer tarih olmasa insanlar, ülkeler, toplumlar, milletler birbirleriyle savaşmazlar. Çünkü bizle savaşan, bizi savaşa zorlayan şey geçmişte kalan hatıralarımız ve görülmemiş hesaplarımızdır. O yüzden gelecek dünyanın gençleri mutlaka ve mutlaka tarihe hak ettiği değeri ve ilgiyi göstermelidir ki, insanların yarınlarında bu kolektif acıları yaşamayalım” dedi.Rektör Azmi Özcan’ın açılış konuşmasından sonra, İngiliz bilim adamları olan Dr. Thomas Suermaan ve Prof. Dr. Raoul Motika 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları konusunda katılımcılara İngilizce panel verdiler. Katılımcılar ise kulaklarına taktıkları kulaklık sayesinde konuşmayı Türkçe olarak dinlediler.