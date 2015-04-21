20 Senedir Çalıştırdığı Çay Bahçesinden Tahliye Edildi

Bilecik Belediyesi’nin yenileme projesi kapsamında tahliyesine karar verdiği çay bahçesi, yoğun güvenlik önlemleri altında boşaltıldı.Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan ve 20 senedir Mustafa Öksüz tarafından işletilen belediyeye ait Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi, mahkemenin vermiş olduğu “Taliye” kararının ardından bugün boşaltıldı. Bilecik Belediye ve işletmeci Ayfer Öksüz arasında yaşanan mahkeme sonrası Bilecik Belediyesi “10 seneyi doldurdu” gerekçesi ile tahliye kararı çıkarttırdığı çay bahçesi Bilecik Belediyesine ait kamyonlar ve işçilerini bahçe içerisine gelmesi ile başladı. Ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi avukatı Hasan Sevinç ile görevlilerin geldiği çay bahçesinde, görevlileri Ayfer Öksüz’ün Avukatı Ümran Karayiğit karşıladı. Avukat Karayiğit, karşı taraf avukatlarında 11 Nisan’da çıkan tahliye kararını 26 Nisan’a kadar süre istedi. Bu talep karşı tarafın avukatları tarafından kabul edilmeyince tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Ayfer Öksüz’ün kocası Mustafa Öksüz, parkta bulunan bütün masa, sandalye ve diğer bütün gereçlerinin kendi malı olduğunu ve belediye tarafından toplanması istemeyerek, kendi tuttuğu kamyona arkadaşlarının yardımı ile toplayarak kendine ait depoya götürdü. Bu toplama işlemi bitinceye kadar bütün yetkililer çay bahçesinden ayrılmadı.“HUKUKA AYKIRI BİR TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ”Konu hakkında basın açıklaması yapan işletme sahibinin Avukat Ümran Karayiğit, “Bilecik Valiliği 6 Nisan’da müvekkilime tahliye kararı vermiş. Bu karar 11 Nisan’da tebliğ edildi. 11 Nisan’dan itibaren 15 günlük yasal süre dolmadan şu anda tahliye işlemini icraya koymaktadır valilik. Bu nedenle de itirazlarımızı yazılı ve sözlü olarak ilettik. Tazminat davası hukuka aykırı olduğu kanaatine yargı yoluyla varılırsa yapılan işlemin usul ve esas bakımından hukuka uygun olmadığına karar verirse idari yargı bununla ilgili tüm yetkililer ve sorumlular hakkında her türlü tazminat davasını da açacağız” dedi.“20 YILLIK EKMEK TEKNEMİ ELİMDEN ALDILAR”İşletme sahibi Ayfer Öksüz’ün kocası Mustafa Öksüz, 20 yıllık ekmek teknelerini ellerinden aldıklarını belirterek, "Halk için millet biçin burada hizmet ettik, gereken her şeyi yaptık. Ocak ayının başından beri mücadele ediyoruz ama olmadı. Bugün sonuçlandı gördüğünüz gibi herkes tahliyeye geldi, bundan sonrada yargıyla hesaplaşacağız artık” dedi. Konuşma sırasında Mustafa Öksüz göz yaşlarına hakim olamaması gözlerden kaçmadı."2015 İÇİN SÖZLEŞME YENİLENMEDİ"Konu hakkında İHA muhabirinin görüşlerinin aldığı Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Kadri Şentürk, belediyenin orada yeni bir proje uygulayacak bu sebeple böyle bir karar alındığını belirtti. Şentürk, “Yoksa kişilerle alakası yok. Belediye orada değişiklik yapacak, şuan arkadaşlar çalışıyorlar. Orada bir yenileme projesi yapılacak. Orada devam etmesi mümkün değil, ne kadar süreceği belli değil. Yapısal bir değişiklik olacak. Oranın kirasının da süresi bitmişti. Sözleşme yenilenmedi 2015 için. Onun için tahliye kararı çıktı” dedi.Göreviler, parkta eşyaların toplanmasının ardından parkın kapalı alan içinde bulunan çay ocağı kısmını mühürleyerek olay yerinden ayrıldılar.