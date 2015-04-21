Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği (BİLGEDER) işbirliğinde, 2. Geleneksel Akıl Oyunları Şenliği protokolü imzalandı.Bilecik Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokolün amacı; Bilecik Belediyesi, Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek olan 2. Geleneksel Akıl Oyunları Şenliği çerçevesinde düzenlenecek faaliyetler ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemektir. Belediye Başkanı Selim Yağcı, protokol töreninde yaptığı konuşmada Bilecik Belediyesi olarak eğitim alanındaki tüm çalışmalara ve projelere ellerinden geldiği ölçüde katkı vermeye çalıştıklarını kaydetti.’’ÇOCUKLARIMIZ BİZİM EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ. ONLAR İÇİN NE YAPARSAK AZDIR’’Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilgeder işbirliğinde güzel ve faydalı bir protokole imza atıldığını belirterek, şunları kaydetti:’’Bugün yine gerçekten şehrimiz, eğitimimiz ve çocuklarımız için güzel bir protokol imzalıyoruz. Havanın soğukluğuna rağmen bu güzel protokolün sıcaklığı şehrimizi sardı. Her zaman belirttiğimiz şekliyle çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Bizler, onlar için ne yaparsak azdır. Çünkü onlar yatırımın en iyisi ve en karlısı. Bilecik Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve BİLGEDER işbirliğinde güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Akıl oyunları, değerli hocalarımızın da belirttiği üzere Milli Eğitimin müfredatında mevcut. Bu proje aslında bu müfredatın uygulamaya geçmiş hali. Çocuklarımız bu proje ile daha iyi öğrenmenin yanı sıra öğrendiğini sürdürme ve uygulama becerisine sahip olacak. Bilecik Belediyesi olarak böyle güzel ve anlamlı bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Projede emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürümüz ve teşkilatı ile BİLGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Eğitmen ve Yazar Muzaffer Tekelioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki benim böyle güzel durumlara ilişkin hep söylediğim bir sloganımız var. ’’Hep birlikte daha iyiye daha güzele’’ dileklerimle selam ve saygılarımı sunuyorum.’’KURUMLAR OLARAK BİRLİKTE GÜZEL BİR PROTOKOLE İMZA ATIYORUZ’’Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise projeyi birçok yönüyle önemsediklerini belirterek; şunları kaydetti:’’Bu projeye Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerçekten önem veriyoruz. Çünkü burada bu protokolü imzalayarak, aynı zamanda bir birlikteliği de gerçekleştiriyoruz. Daha önceleri de yaptığımız gibi Bilecik Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve değerli Hocamız Muzaffer Tekelioğlu ile birlikte bir protokolü imzalıyoruz. Yani böyle bir çalışma ve projeyi kurumlar olarak tek başımıza da yapabilirdik. Ancak burada kurumların birlikteliğini, birlikte iş yapmalarını da sağlıyoruz. Bu açıdan projeye son derece önem veriyoruz. Diğer yandan biz Muzaffer Hocamızı emekli olmuş diye saymıyoruz. Kendisi eğitim anlamında üretmeye devam ediyor. Belediyemiz de bu konuda çok katkı sağlıyor. Ben de bu anlamda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.’’BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE BİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ OLDUKÇA BAŞIMIZ PROTOKOLDEN KURTULMAZ’’BİLGEDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Eğitmen Yazar Muzaffer Tekelioğlu ise yaptığı konuşmada; Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı gibi güzel bir insan ile her zaman yanlarında olan bir Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu müddetçe başlarının protokollerden kurtulmayacağını belirtti. İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Tekelioğlu ise şunları söyledi:’’Bilecik Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve derneğimiz işbirliğinde güzel bir protokolü imzalamanın birlikteliğini yaşıyoruz. Daha önce de belirttiğim şekliyle Belediye Başkanımızı Selim Yağcı’nın eğitime olan katkıları ve Milli Eğitim Müdürlüğü’müz yanımızda olduğu sürece bizim başımız protokolden kurtulmaz. Biz de kurtulmamasını istiyoruz zaten. Söz konusu proje zaten Milli Eğitimimizin müfredatında bulunuyor ve akıl yani zeka oyunları ile ilgili. Geçen yıl biz bunu dernek olarak başlatmıştık. Bu yıl ise daha profesyonel bir şekilde hazırladık. Akıl oyunlarımız, Milli Eğitim müfredatında bulunuyor ve öğrencilerimiz bu dersi 5. sınıftan itibaren seçmeli ders olarak tercih edebiliyorlar. Akıl oyunlarının gayesi öğrencilerimize bilgiyi eğlendirerek, vermek ve kavratmaktır. Yani çocuklarımız sıkılmadan bazı bilgileri almış oluyor. Bunu ilçelerimizdeki okullarımızda isteğe bağlı olarak, öğrencilerimizin arasında ön çalışmalar yapılacak. Oralarda belli bir seviyede başarılı olan öğrencilerimiz daha sonra Bilecik merkezde büyük bir final, yarışma ve şenlik havasında sürecek. Çünkü biz çocuklarımıza verdiğimiz eğitimde rekabet ve yarıştan ziyade birlikte öğrenmek ve herkesin bir şeyler kazanmasını arzuluyoruz. Bu yarışlara katılan tüm öğrencilerimiz mutlaka ödüllendirilecek. Bu programda emeği geçen Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüz ve derneğimiz ile bunu kamuoyuna sunan siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.