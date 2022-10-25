Atv yayınında merak ediliyor Atv kanalında bugün neler var? Ben Bu Cihana Sığmazam Yeni Bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Tüm detaylar haber50 dizi haberlerinde

atv ekranlarında yer alan dizilerinin açık ara önde dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam da her salı gibi atv ekranlarında olacak. saat 20.00 da başlayacak olan dizinin öncelikle geçen haftadan özeti yer alacak. Saat 21.00 gibi başlaması beklenilen yeni bölüm yayın akışına göre 00.20 e kadar devam edecek.

08: 00 İZLE Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Ben Bu Cihana Sığmazam 6.Bölüm

00: 20 Aldatmak 5.Bölüm

03: 50 Mutfak Bahane

05: 50 Bir Zamanlar Çukurova

İŞTE YENİ BÖLÜMDEN AYRINTILAR

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır.

6. Bölüm Foto Galeri Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür.

6. Bölüm Foto Galeri Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar.

6. Bölüm Foto Galeri Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister.

6. Bölüm Foto Galeri Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır.

6. Bölüm Foto Galeri Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür.

6. Bölüm Foto Galeri Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.

GEÇEN BÖLÜM ÖZETİ

Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır. Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır. Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar.

Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır. Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.