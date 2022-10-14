Türk televizyonlarında aksiyon dolu bir dizi olarak başlayan ve bu sezon televizyonların vazgeçilmez mafya dizlerinden biri olacağa benzeyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümü ile ekranlarda

Türk televizyonlarında aksiyon dolu bir dizi olarak başlayan ve bu sezon televizyonların vazgeçilmez mafya dizlerinden biri olacağa benzeyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümü ile ekranlarda. ATV’nin uzun soluklu olacağı düşünülen dizilerinden biri olan bu diziyi izlemek için Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle kısmında izlemeye başlayabilirsiniz. Dizinin kahramanı Cezayir Türk adlı biridir. Bu kişinin yaşadıkları ve her şey bitince ailesinin yanına döndüğünde karşılaştıkları anlatılıyor.

Dizinin başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner gibi tanınmış oyuncular paylaşıyor. Dizinin yapımcıları Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan. Dizinin yönetmenlik koltuğunda Onur Tan bulunuyor. Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş’ın senaryosunu yazdığı dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam Konusu

ATV’nin yeni dizsini izlemeyenler Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle yazarak dizinin en son bölümünde yaşananları izleyebilirler. Dizide İstanbul’un tanınmış ailelerinden birinin çocuğu olan Cezayir Türk yeraltı dünyasının da tanınmış simalarından biridir. Abisinin yurtdışında CIA ajanları tarafından öldürülmesi üzerine onun intikamını alır. Ardından da öldü denilerek izini kaybettirmeye çalışır. Cezayir Türk yurtdışında bir Türk doktorla tanışır ve hayatı değişir. Yeniden İstanbul’a ailesinin yanına dönmeye karar verir.

Ben Bu Cihana Sığmazam Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yeni sezonun yeni dizilerinden biri olan diziyi merak edenler Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle şeklinde arama yaparak izleyebilirler. Dizi ATV ekranlarına her hafta Salı saat 20.00’de gelecek. Dizinin yeni bölümleri ve Cezayir Türk’ün ailesi ile yaşayacakları merak konusu olmaya başladı. Dizinin son bölümünde İstanbul’a dönen Cezayir Türk burada kendisini ölü bilen ailesinin karşısına çıktı. Cezayir Türk yurtdışına giderken İstanbul’u emanet olarak bırakmıştır. Yurtdışından döndüğünde çok farklı ve değişmiş bir İstanbul onu karşılamıştır. Cezayir Türk İstanbul’daki eşi onu öldü bilirken Temur olarak yeni bir hayata başlamıştır. Temur Firuze ile evlenmiştir. İstanbul’daki düşmanları Cezayir Türk’ün ölmediğini öğrenince hemen yeni planlar yapmaya başlarlar. Cezayir Türk bu planları öğrenince Türkiye’ye dönmeye karar verir. Kızı kaçırılan Cezayir Türk onu kurtarmak için yeniden çatışmalarla dolu bir hayata girmiş olur.

Kaynak; https://www.ddizi.pro/diziler/1940/ben-bu-cihana-sigmazam-son-bolum-izle