Bu sistemin sorunsuz işleyebilmesi ve vücudun kendini koruyabilmesi için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerekir. Bağışıklık sistemi; kas-iskelet, kalp-damar ve mide-bağırsak sistemlerinde olduğu gibi, dış faktörlerden zaman zaman etkilenebilir. Hastalıklar, mevsim geçişleri, kötü beslenme, günlük alışkanlıklar ve daha birçok durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Fakat beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişiklikleriyle vücudun doğal savunmasını güçlendirebilirsiniz. İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 6 yolu…

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1. Yeterli uyumaya özen gösterin

Bağışıklık sistemini güçlü tutan etmenlerin başında uyku kalitesi geliyor. Yetişkinlerin her gece 7 saat, gençlerin 8-9 saat, küçük çocukların ve bebeklerin ise 14 saate kadar uykuya ihtiyacı vardır. Uyku süresi kadar uykunun kalitesi de bağışıklık sistemini etkiler. Uyumakta zorluk çekiyorsanız düzenli egzersiz yaparak uyku hijyenini artırabilirsiniz. Öte yandan telefon ve televizyonlardan yayılan mavi ışık, doğal uyku döngüsünü bozabilir. Bu nedenle yatmadan bir saat önce teknolojik aletlerden uzak durarak uykuya dalma sürenizi azaltabilirsiniz.

2. Daha fazla bitkisel gıda ve bitkisel yağ tüketin

Beslenme listenizdeki yiyeceklerin tüm besin gruplarını kapsaması son derece önemlidir. Bağışıklık sisteminin dengeli olması için vücudun ihtiyaç duyduğu bütün vitamin ve minerallerin alınması gerekir. Bunun için tek tip beslenme düzeninden kaçınmalı, tüm besin grupları dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Özellikle meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler ve baklagiller gibi bütün bitkisel gıdalar, zararlı patojenlere karşı bağışıklık tepkisini artırır. Antioksidan bakımından zengin olan bu besinler, vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kanola yağı, keten tohumu yağı gibi bitkisel yağlar ve omega-3 yağ asitleri de bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar arasındadır.

3. Stresi daha iyi yönetin

Strese yoğun bir şekilde maruz kalınan dönemlerde, kortizol hormonu seviyesi yükselmeye başlar. Kortizol, vücudun strese verdiği tepkiyi düzenleyen bir hormondur. Kortizol seviyesinin sürekli yüksek olması, bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. Stres ne yazık ki modern hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat stresi yönetmeye yardımcı olacak birçok aktivite bulunur. Yoga, meditasyon, egzersiz ya da açık hava yürüyüşü gibi aktiviteler yaparak stresi daha iyi yönetebilirsiniz.

4. Bağışıklık sistemini güçlendiren içecekler tüketin

Bağışıklık sistemini güçlendirmede sadece katı gıdalar değil içecekler de önemli bir rol oynar. Özellikle C vitamini deposu olan içecekler, yeşil yapraklı sebzelerden yapılan smoothie’ler, zencefil ve papatya çayları bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vitamin ve antioksidanlar bakımından zengin bir içecek yapmak isterseniz, portakal ve ananas suyunu sıkıp tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bu karışımın içine bir ince dilim zencefil ekleyerek içeceğinize lezzet katabilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendiren içecek önerileri için tıklayın.

5. Sigara ve alkol tüketimini sınırlayın

Sigaranın vücuda zararları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Sigara dumanında kanserojen olan 4800’den fazla zararlı madde bulunur. Sigara içmek, solunum yolu hastalıklarından kalp-damar rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın en önemli risk faktörlerinden biridir. Aynı zamanda bu zararlı maddeler bağışıklık sisteminin de zayıflamasına neden olur. Benzer şekilde çok sık alkol tüketmek de bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon yatkınlığına neden olabilir. Sigarayı tamamen bırakmak alkolü de belirli bir sınırın altında tutmak, bağışıklık sistemini güçlendirmenize yardımcı olacaktır.

6. Düzenli egzersiz yapın

Egzersiz her ne kadar kilo kontrolü için yapılan bir aktivite olarak görülse de faydaları bununla sınırlı değildir. Yaşa ve beden sağlığına uygun bir şekilde yapılan egzersiz, optimal sağlık üzerinde pozitif bir etki yapar. Araştırmalar egzersizin, kalp-damar hastalığı ve enfeksiyon riskini azalttığını göstermektedir. Düzenli yapılan egzersiz, hücrelerin vücutta daha hızlı hareket etmesini sağlar. Bu ise bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle sonuçlanır.

Kaynak:

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system

https://www.healthline.com/nutrition/how-to-boost-immune-health

https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-strengthen-immunity