Show TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Show TV kanalında bugün neler var?

06 :00 Gelin Evi Tekrar

08 :00 Bu Sabah Canlı

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar

12 :00 Gelin Evi Yeni Bölüm

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18 :45 Show Ana Haber Canlı

20 :00 Baba Yeni Bölüm

00 :15 Üç Kuruş Tekrar

02 :45 Oğlum Tekrar Alt yazılı

Baba'nın 7. Bölümünde neler olacak? CANLI İZLE

Büşra’nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin’in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar.

İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil’e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır.

Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet’i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.