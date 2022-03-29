Show TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Show TV kanalında bugün neler var?
06 :00 Gelin Evi Tekrar
08 :00 Bu Sabah Canlı
10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar
12 :00 Gelin Evi Yeni Bölüm
15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı
Gözden kaçırmayınTV8 Yayın Akışı - 28.03.2022 Pazartesi
18 :45 Show Ana Haber Canlı
20 :00 Baba Yeni Bölüm
00 :15 Üç Kuruş Tekrar
02 :45 Oğlum Tekrar Alt yazılı
Baba'nın 7. Bölümünde neler olacak? CANLI İZLE
Büşra’nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin’in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar.
İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil’e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır.
Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet’i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.
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