Baba'nın 7. Bölümünde; Büşra'nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin'in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar. İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar.

Baba'nın 7. Bölümünde; Büşra’nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin’in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar. İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil’e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır. Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet’i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır. Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Baba'nın 7. Bölümünde neler olacak? TEKRARINI İZLE

Büşra’nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler değişir. Emin’in kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkar.

Gözden kaçırmayın 29 Mart 2022 Salı Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber Canlı İzle

İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil’e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır.

Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur. Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet’i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.