Baba'nın 2. Bölümünde neler olacak?
Saruhanlı ailesinin İstanbul’daki hayatı sürprizlerle başlar.
Ödemiş’te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam’ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin’in verdiği karar, Kadir’in hayatını bir kez daha değiştirecektir.
22 Şubat Show TV Yayın Akışı
06:00 Gelin EviTekrar
08:00 Bu SabahCanlı
10:00 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar
12:00 Gelin Evi FiskosYeni Bölüm
12:30 Gelin EviYeni Bölüm
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 Baba 2. Yeni Bölüm
23:15 BabaTekrar
02:00 OğlumTekrar Alt yazılı