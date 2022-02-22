Baba'nın 2. Bölümünde neler olacak?

Saruhanlı ailesinin İstanbul’daki hayatı sürprizlerle başlar.

Ödemiş’te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam’ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin’in verdiği karar, Kadir’in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

KANDİL MESAJLARI 2022 I Miraç kandili mesajları

KANDİL MESAJLARI 2022 I Miraç kandili mesajları

22 Şubat Show TV Yayın Akışı

06:00 Gelin EviTekrar

08:00 Bu SabahCanlı

10:00 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar

12:00 Gelin Evi FiskosYeni Bölüm

12:30 Gelin EviYeni Bölüm

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Baba 2. Yeni Bölüm

23:15 BabaTekrar

02:00 OğlumTekrar Alt yazılı