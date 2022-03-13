13 Mart 2022 günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor.
Atv kanalında bugün neler var?
- 07: 30 İZLE atv'de Hafta Sonu
- 10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11: 15 Dizi TV
- 12: 05 Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm
- 15: 30 Kardeşlerim 43.Bölüm
- 19: 00 atv Ana Haber
- 20: 00 Adı Sevgi 1.Bölüm
- 22: 00 Adı Sevgi 1.Bölüm
- 00: 30 Adı Sevgi 1.Bölüm
- 03: 20 Kuruluş Osman 85.Bölüm
atv'nin merakla beklenen dizisi Adı Sevgi, ekran yolculuğuna başlıyor.
Adı Sevgi 1. Bölüm
Mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için mücadelesi Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir. Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır.
Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.
Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.