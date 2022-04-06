Canlı Yayın - Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü canlı izleyebilirsiniz...

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06: 15 Kuruluş Osman 08: 00 CANLI İZLE Kahvaltı Haberleri 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13: 00 atv Gün Ortası 14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane 16: 00 Esra Erol'da 19: 00 atv Ana Haber 19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 20: 05 Kuruluş Osman 89.Bölüm 00: 25 Hakim 1.Bölüm 02: 30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur 05: 25 İZLE Hz. Ömer - Yabancı Dizi

Müge Anlı ile Tatlı Sert Son Bölüm Detayları

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 'Haydi' uygulaması ile çok sayıda can dostu kurtarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden komiser yardımcısı Betül Tuğçu ve polis memuru Sema Öztürk, Müge Anlı'ya teşekkür plaketi ve çiçek verdi. 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi bulundu. Elif Akkaya'nın annesi canlı yayında... Kanser hastası annesi tedavisini bırakıp onu aramaya gelmişti. 17 yaşındaki genç kız yayının ardından bulundu. 5 yıldır yanıt aranan sorular ve iddial