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Alkışlar Türkiye'ye

Rusya Ukrayna arasında barış yolunda en somut adım

Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği Rusya Ukrayna savaşı için müzakere masası İstanbul'da kuruldu. Masadan olumlu haberler yansıdı. İşte detaylar…

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Tankın vurulma anı kamerada

Rusya Ukrayna savaşının 34. günü

İstanbul'da barış müzakereleri sürerken Ukrayna'da silahlar biraz da olsa sustu. Moskova, Kiev ve kuzeyindeki Çernihiv bölgesinde operasyonları azaltma kararı aldığını duyurdu. İşte sahada son gelişmeler.

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Gözden kaçırmayın Alparslan Türkeş'in Hayatı ve Özlü Sözleri

Hangi ürün, ne kadar ucuzluyor?

Rahatlatan adım. KDV indirimi müjdesi

Et, süt, yumurta, yoğurt gibi ürünlerin ardından temel temizlik malzemelerine de KDV indirimi yapıldı.

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"Hamileyken beni otobanda sürükledi"

Esra Erol'da kan donduran iddialar

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ÖZEL HABER – Otobüs isyanı

Saatlerce durakta bekliyorlar. İptal olan otobüs seferleri bıktırdı.

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ÖZEL HABER – Ramazan fırsatçıları

Zeytin'de 'kimyasal' oyun

Durduk yere hayatları mahvoldu

ÖZEL HABER - Kargoda çekleri çalınınca…

Hiçbir suçları yokken kendilerini birden büyük bir borç batağının içinde buldular.

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İtiraf var, ceset yok

Dursun Zehir bilmecesi sürüyor

Dursun Zehir cinayetinde itiraf geldi ama ceset hala kayıp.

Rusya ve Ukrayna'dan ılımlı mesajlar

Ateşkes müzakereleri İstanbul'da

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes müzakerelerinin 6. ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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ABD tam gaz

Savaşın faturası çok büyük

Ukrayna'da cephe hattında ve cephe gerisinde neler oluyor? Savaşın seyri ne yönde?

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ÖZEL HABER- Uyanık dolandırıcılar 'pes' dedirtti

Yerde bulduğu paradan dolandırıldı #dolandırıcılık

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ÖZEL HABER- Elektriksiz site

Günlerdir karanlıkta yaşıyorlar

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Dursun Zehir'i kim öldürdü?

Dursun Zehir 5 bin lira yüzünden mi öldürüldü?

Müge Anlı uzun zamandır izini sürüyordu. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dursun Zehir nasıl, kim tarafından öldürüldü?

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ÖZEL HABER- Muska tuzağı

Dolandırıcılar bu kez ünlü Astrolog Filiz Özkol'un adıyla kandırdılar

Kabinenin gündemi yoğun

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Gündemde bayram ikramiyesi, gıda fiyatları ve Rusya - Ukrayna Savaşı var.



Rusya – Ukrayna Savaşı'nda 32. gün!

Rusya – Ukrayna Savaşı'nın 32. gününde de hem sahada hem de masada sıcak saatler devam etti. Füzeler Ukrayna şehirlerini vururken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya sert uyarılar yaptı.



ÖZEL HABER - İki yıldır hayatı kabusa dönmüştü…

Ahmedişah Karaöksüz'ü mağdur eden tebligat oyununu atv Haber ortaya çıkarmıştı. Yaşadıklarına isyan eden Karaöksüz'ün hayatı kabusa dönmüştü. Karaöksüz'ün yaşadığı tebligat oyununu mahkeme bozdu.