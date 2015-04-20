Zeki Müren Müzesi’nde Yangın Var İhbarı Paniğe Neden Oldu

Bodrum Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan Zeki Müren Sanat Müzesi’nde yangın var ihbarı paniğe neden oldu.Sanat Güneşi Zeki Müren’in son yıllarında Bodrum’da yaşadığı ev sanatçının 1996 yılında kalp krizinden ölümünün ardından 2000 yılında müzeye dönüştürülmüş ve halka açılmıştı. İçerisinde Zeki Müren’e ait sahne kostümleri, çizdiği desenleri, hayranlarından gelen mektupları, plakları, aldığı ödülleri, özel eşyaları ve bahçesinde Buick Regal otomobili ile heykelinin bulunduğu, her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı Zeki Müren Sanat Müzesi’nde yangın var ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Zeki Müren’in ismini taşıyan cadde üzerinde bulunan müzeye ilk olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Müzenin kapılarının kilitli olması nedeniyle duvardan çıkan ekipler müze etrafında incelemede bulundu. Çevresinde ağır bir duman kokusunun bulunduğu müzeye gelen itfaiye ekipleri de yine aynı şekilde duvardan çıkarak müze bahçesine girdi. Ekipler yaptıkları kontrol sonrasında müzede yangın olmadığını tespit etti. Ekipler bölgeye yayılan yoğun duman ve kokunun müzenin arkasında bulunan bir evin bacasından çıktığını tespit etti.Öte yandan Zeki Müren Sanat Müzesi’nde bulunan güvenlik önlemlerinin arasında duman ve ateş sensörünün de olduğu öğrenilirken, ekipler gerekli raporların ardından bölgeden ayrıldı.