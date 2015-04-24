Yaşlı Adam Evde Çıkan Yangında Can Verdi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki Raif Ergin öldü.Ergene ilçesinin Pınarbaşı mahallesinde bir evde yangın çıktı. Raif Ergin’e (87) ait evde gece 04.00 sıralarında yangın çıktı. Gece tuvalet ihtiyacı için kalkan komşu Hayrettin Altaş, duman ve alevleri görünce itfaiye ekibi ve Ergin’in oğluna haber verdi. Olay yerine gelen Ergin’in oğlu ile komşu Altaş, camlarda bulunan demir korkulukları kırarak Raif Ergin’i alevlerin arasından çıkarttı.Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Ergin’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı incelemeler devam ediyor. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ergin’in cenazesi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.