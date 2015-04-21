Yaşlı Adam 1’inci Kattan Düşerek Öldü

Adana’da 1’inci katın terasından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 72 yaşındaki Hüseyin Kaya, güneşlenmek için 2 katlı evin 1. katındaki...

Yaşlı Adam 1’inci Kattan Düşerek Öldü
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Adana’da 1’inci katın terasından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 72 yaşındaki Hüseyin Kaya, güneşlenmek için 2 katlı evin 1. katındaki terasa çıktı. Burada bir süre oturan yaşlı adam, daha sonra sarkıp aşağı bakmak istedi. Dengesini kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 3.5 metre yükseklikten parke taşı kaplı zemine çakıldı.
Sesi duyarak gelen yakınları yaşlı adamı yerde hareketsiz halde bulunca hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin yaptığı incelemede kafa üstü düştüğü belirlenen Kaya’nın cenazesi otopsi için adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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