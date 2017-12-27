Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 kişi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde 7,5 gram metamfetamin ve 0,9 gram bonzai ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.A. ve T.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ’Uyuşturucu kullanmak, bulundurmak, ticaretini yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenilirken T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.