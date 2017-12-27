Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 kişi yakaladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:59
Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
banner230

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 kişi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde 7,5 gram metamfetamin ve 0,9 gram bonzai ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.A. ve T.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ’Uyuşturucu kullanmak, bulundurmak, ticaretini yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenilirken T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 27.12.2017 14:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim