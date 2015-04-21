Uyuşturucu Ticareti İddiasına Adli Kontrol

F.a.(29) Ve A.a.(24), Kom Şube Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Gözaltına Alındılar.

Uyuşturucu Ticareti İddiasına Adli Kontrol
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Samsun’da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 4 ay önce 735 adet extacy uyuşturucu hapla yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.
Söz konusu uyuşturucuyla bağlantıları olduğu iddia edilen F.A.(29) ve A.A.(24), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A. ve A.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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