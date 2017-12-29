Uyuşturucu imal ve ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 52 yaşındaki S.G.’nin evinde yaptığı aramada, 9 adet poşet içerisinde 407,55 gram kubar esrar, 2 adet kova içerisinde etkili vaziyette 10 adet Hint keneviri ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G.’nin emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.