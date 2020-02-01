Son Dakika
Ürgüp’te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Edinilen Bilgilere Göre, Kavaklıönü Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Arkasındaki Sokak Üzerindeki Evinde Uzun Zamandan Beri Yalnız Yaşayan Mahmut A. (72) Evinde Ölü Bulundu.
Asayiş 01.02.2020, 00:19 01.02.2020, 01:16
Olay, Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, kendisinden haber alamayan komşuları Mahmut A.’nın (72) evine gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.