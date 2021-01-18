Ürgüp’te uyuşturucu operasyonu

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’den Nevşehir’e uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli aracı Ürgüp ilçe girişinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, kutu içerisinde 2,2 gram metamfetamin, 2 parça ayrı poşet halinde 19,7 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 66 bin 380 lira, 70 Euro ele geçirilirken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 2 ayrı parça halinde 2,2 gram kokain, 4 ayrı parça halinde 13,7 gram metamfetamin, 1 parça alinde 1,3 gram bonzai, 1 adet G3 piyade tüfeği ve mermisi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında A.B., M.A. ve A.İ. gözaltına alınırken, arama kararı bulunan kadın şahıs S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.