Ürgüp’te 90 yaşındaki yaşlı adam her yerde aranıyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün evden çıkarak traktör ile Ürgüp merkezine gitmek için ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy’un eve geri dönmemesinin ardından ilçede arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde evinden traktörüne binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy, eve geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adam Aksalur Mahallesi çevresinde aranırken, yapılan çalışmalar sonrasında 90 yaşındaki Osman Aksoy’un traktörünün son olarak ilçeye bağlı Ulaşlı köyü ve Çökek köyünden geçtiği tespit edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adamı arama çalışmaları Ulaşlı ve Çökek köyünde yoğunlaştığı öğrenildi.

İHH Arama Kurtarma biriminden Ali Akarsu, “Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde 90 yaşındaki bir amcamızın kaybolduğu ihbarı geldi. Dün geceden beri arıyorlarmış. Biz de şu anda arazide arama yapıyoruz. Jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri olarak aramalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar herhangi bir bulgu yok. Bulunana kadar da arama çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.