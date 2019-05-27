Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp Sarıyazı mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir araç içerisinde yapılan aramada Türkiye’ye yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan Afgan uyruklu 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olaya karışan 2 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 7 Afganlı yakalandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’ye yasadışı yollarla giren Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.