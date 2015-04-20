Türk Sahil Güvenliği 513 Göçmeni Kurtardı

Akdeniz’de 700 üzerinde kaçak göçmen Avrupa’ya geçmeye çalışırken teknenin batması sonucu hayatını kaybederken, Ege Denizi’nden Avrupa’ya geçmeye çalışan 513 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Akdeniz’de İtalya ile Libya arasında kalan ve Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölgede yaklaşık 700 kaçak göçmen taşıyan tekne battı. Yüzlerce kişinin öldüğü korkunç olay, şimdiye kadar Akdeniz’deki en büyük göçmen faciası oldu. Öte yandan Türkiye’den deniz yolu ile Avrupa’ya geçmeye çalışan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca, 13-17 Nisan tarihlerinde yapılan sahil güvenlik görevlerinde, 513 kaçak göçmen kurtarıldı.SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YÜZLERCE CAN KURTARDISahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre yapılan kurtarma çalışmalarında; 13 Nisan günü Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçeleri açıklarında tekne ile Avrupa’ya kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 10 göçmen ve İran uyruklu 4 göçmen kurtarıldı. 14 Nisan günü ise, Aydın’ın Dididm ilçesi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açılarında, lastik bot ile kaçmaya çalışan 48 Afganistan, 7 Mali, 5 Nijerya, 4 Gine, 4 Kamerun, 2 Fildişi, 1 Suriye, 3 Kongo Cumhuriyeti, 2 Eritre, 1 Senegal, 1 Togo ve 2 Gana uyruklu göçmen kurtarıldı. 15 Nisan gününde Çanakkale’nin Ayvacık, İzmir’in Dikili ilçeleri açıklarında 109 Suriye uyruklu kaçak göçmen kurtarıldı. 16 Nisan’da ise, Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç önlerinde yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde lastik bot içerisinde 28 erkek, 4 kadın, 5 erkek çocuk ve 2 kız çocuk olmak üzere toplam 29 Suriye, 5 Afganistan, 3 Irak, 2 Pakistan uyruklu toplam 39 göçmen kurtarıldı. 17 Nisan günü; Çanakkale, İzmir, Muğla açıklarında, 8 ayrı kurtarma operasyonunda 271 kaçak göçmen denizde teknelerinde boğulmak üzereyken kurtarıldı.HER YIL ARTIYOR2013 yılı içerisinde Ege Denizi’nde yaşanan 251 olayda; 6 bin 937 kaçak göçmen kurtarılırken, 71 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2014 yılı içerisinde Ege Denizi’nde yaşanan 529 olayda; 12 bin 884 kaçak göçmen kurtarılırken 72 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2015 yılı içerisinde ise Ege Denizi’nde yaşanan 129 olayda; 3 bin 611 kaçak göçmen kurtarılırken 10 göçmen kaçakçısı yakalandı.