TSK: "Enkaza ve şehidimizin naaşına ulaşıldı"

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağı akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarına düştü. İlk belirlemelere göre olay yerine ulaşan ekipler tarafından 1 şehidin naaşına ulaşılırken çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma, UMKE, AFAD, 112, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen uçağın enkazına ve 1 şehidimizin naaşına ulaşıldı. Uçağın kırıma uğradığı bölgede ekiplerin geniş çaplı arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit de olay yerine gelerek incelemelere katıldı.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, eğitim uçuşu yapan F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında düştüğünü, 1 askerin şehit olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi.

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F-16 tipi savaş uçağının düştüğü enkaz alanında kaza sonrası çalışmalar sürüyor.

Uçağın pilotunun şehit olduğu kazanın meydana geldiği Ovaören köyü Karabağ mevkisindeki çalışmalar, askeri yetkililerin koordinesinde yürütülüyor.

Enkaz alanına ulaşımı sağlayan köy yolu, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı, uçağın düştüğü alanda güvenlik şeridi oluşturuldu. AFAD ve sağlık ekipleri ile askeri yetkililerin dışında bölgeye girişe izin verilmiyor.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbarın hemen ardından itfaiye ve arama kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Nevşehir ve Aksaray arasındaki Ovaören köyü yakınlarına düşen uçağın enkazı geniş bir alana yayılmış durumda. Uçağın enkazına ve şehidimizin naaşına ulaşıldı. Ekiplerimiz bölgede titizlikle çalışıyor." dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2018, 00:01