Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Gözünden Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi gözünden bıçakla yaralayan zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi’nde İ.G. (36), A.Ö. ile arasında çıkan kavgada sağ gözünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Zanlı A.Ö, olaydan sonra denize atlayarak kaçmak istedi. Polis zanlıyı denizde yakalayarak gözaltına alırken, gözünden yaralanan İ.G. ise çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Alanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı A.Ö, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.