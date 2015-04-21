Takla Atan Otomobilde Sıkışan Genç Öldü

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay yerinde cep telefonuyla cesedi görüntülemek isteyen meraklı bir vatandaş ise gencin yakınları tarafından saldırıya uğradı.Kaza 10.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı 50.Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Beytullah Dilek (21) idaresindeki 34 KR 5154 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayınca takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Dilek, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların kazayı polise haber vermeleri üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Otomobilden gaz kokusu gelmesi üzerine itfaiye ekipleri de kaza yerine gelerek olası bir tehlikeye karşı önlem aldı. Kaza haberini duyarak olay yerine gelen ve Beytullah Dilek’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle olayı izledi.Takla atan otomobildeki sıkışan ceset polisler tarafından çıkartılırken, meraklı bir vatandaşın cep telefonuyla cesedi görüntülemesi Beytullah Dilek’in yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. Telefonuyla görüntü çeken vatandaşa bağıran ve tekme atarak saldıran sürücünün bir yakını sinir krizi geçirerek ağladı. Araç içinden çıkartılan Dilek’in cansız bedeni ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.