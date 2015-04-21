Suriyeli Öğretmen Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli öğretmen arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde boğazı kesilerek öldürüldü.Olay, Pınarbaşı Mahallesi 7. sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ülkelerinde yaşanan iç savaş sonrası Kahramanmaraş’a gelen 39 yaşındaki öğretmen Şuca Gennem, arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde öldürüldü. Suriye’de yaşanan savaş sonrası 7 çocuğuyla Humus’tan Kahramanmaraş’a gelen Gennem ailesi Pınarbaşı Mahallesi üzerinde kiraladıkları evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra Gennem ailesi daha geniş bir eve taşınmak için taşınma kararı aldı. 4 gün önce yeni evlerine taşınan Gennem ailesinden Suça Gennem eski evlerini, yeni evlenecek olan Suriyeli Ebu İ.’ye kiraladı. Bu süre zarfında Şuça Gennem’e arkadaşı Ebu İ’ye ailesi gelene kadar birlikte kalmayı teklif etti. Akşam saatlerinden sonra Şuça Gennem’e ulaşamayan ailesi arkadaşlarını aradı. Arkadaşlarından net bilgi alamayan aile, Şuça Gennem’i kontrol etmek için eski evlerine geldi. Evin tüm ışıklarının kapalı olduğunu gören aile, ev sahibi Mustafa Bingöl’den aldıkları yedek anahtarla eve girdiklerinde Şuça Gennem’in boğazı kesilmiş cansız bedeniyle karşılaştı. Evin içinden çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen cinayet büro ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay sonrası görgü şahitlerini tek tek dinleyen ve bilgi alan polis, Şuça Gennem cesedinin bulunmasının ardından ortadan kaybolan ev arkadaşının bulunması için araştırma başlattı.Şuça Gennem’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Şuça Gennem’in ölüm haberi alan yakınları ise, olay yerine akın etti. Gennem ailesinin ev sahibi Mustafa Bingöl ise, bağırışların üzerine olaydan haberi olduğunu ifade ederek, eve girdiğinde cesedi gördüğünü söyledi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.