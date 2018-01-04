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Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Nevşehir’de İbrahimpaşa Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerinde üç ayrı ikamette hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İbrahimpaşa Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallerinde üç ayrı ikamette hırsızlık yapan şüphelileri...

04 Ocak 2018 Perşembe 12:28
Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
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Nevşehir’de İbrahimpaşa Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerinde üç ayrı ikamette hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahimpaşa Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallerinde üç ayrı ikamette hırsızlık yapan şüphelileri polis ekipleri 23 bin lira değerinde 4 altın bilezik, 6 adet yüzük, 1 adet kolye, 1 adet künye, 1 adet saat ve 1 adet alyans ile bin 720 lira paranın ikamet kapısını zorlayarak giren T.P., Ö.P., S.P., G.P. ve 17 yaşında ki C.P.’yi hırsızlık için girdikleri evden çıkarken yakaladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifade de suçlarını itiraf etti. Savcılık ifadelerinin ardından ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen T.P., S.P., Ö.P., G.P. ve C.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 04.01.2018 13:11
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