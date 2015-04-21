Stadyumdaki Vinç Faciasına 15 Yıl Hapis Talebi

Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle İzmir yoluna devrilen ve bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olan Timsah Arena’nın vinci hakkında soruşturma tamamlandı. Firma yetkilisi ve vinç operatörü 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.İzmir Yolu Acemler Mevkisi’nde yapımı devam eden Timsah Arena’nın vinci, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan lodos sebebiyle saat 06:00 sıraları İzmir yoluna devrilmişti. 2 ay önce yaşanan kaza sırasında yoldan geçen ticari taksi vincin altında kalmış, taksi sürücüsü Fatih Demirkıran hayatını kaybederken, yolcu Kübra A. ağır yaralanmıştı.Bursa Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Şemsettin Aksoy, yaşanan kaza sonrasında firma yetkilisi Hamza Aydın (27) ile vinç operatörü Bülent Çelebi hakkında asli kusurlu oldukları gerekçesi ile iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede; ilgili kurumlarca şiddetli fırtına olabileceğine ilişkin uyarı yapıldığı, gerekli tedbirlerin buna rağmen alınmadığı belirtildi. Savcılık Hamza Aydın ve Bülent Çelebi’nin taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olmaktan 2 ila 15 yıl arasında hapis isteğiyle yargılanmasını istedi. Haklarında dava açılan her iki isim önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.