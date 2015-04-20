Sobadan Çıkan Kıvılcım Evin İçini Küle Çevirdi

Giresun’un Espiye ilçesi İbrahimşeyh köyünde bir evde çıkan yangında ev sahibi Aydoğan Dursun (47), Espiye Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince yangından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sobanın evin içine düşen kıvılcımları, yerdeki halıyı tutuşturdu. Evde uyumakta olan Aydoğan Dursun uyandığında, dumanların arasında kaldı. Evden çıkamayan Dursun evin camına çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin itfaiye ve güvenlik güçlerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekiplerce evin camına uzatılan merdiven ile kurtarılan Dursun, kontrol amaçlı Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evin içindeki malzemelerin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.