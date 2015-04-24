Sincik’te 18 Yolcu Kar Nedeniyle Yolda Mahsur Kaldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yolcu taşıyan minibüs kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünden Malatya’ya yolcu taşıyan Recep Ağır yönetimindeki 02 J 8029 plakalı minibüs, Arıkonak köy yolundaki kar nedeniyle mahsur kaldı. Minibüs içerisindeki yolcular durumu jandarma ve AFAD kurtarma ekiplerine bildirdi.Kar kalınlığının 20 santime çıktığı yolda mahsur kalan minibüs içerisindeki 18 yolcu ekiplerin kendilerini kurtarmasını bir süre bekledi.Olay yerine giden jandarma ve AFAD kurtarma ekiplerine, İl Özel İdare kepçesiyle destek verildi. Kara saplanan minibüs, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Özel İdarenin iş makinesiyle açılan yol sonrasında minibüs yoluna devam etti.