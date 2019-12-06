Silahla vurulan gardiyan 27 günlük yaşam savaşını kaybetti
Nevşehir'in Avanos İlçesine Bağlı Ayhanlar Köyünde Nişan Törenine Katılmak Üzere Gelen İsmet Turan 9 Kasım Tarihinde Husumetli Tarafından Silahla Vurulmasının Ardından 27 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti. Anne Yeter Turan İse Olay Günü Oğlunun Silahla Vurulmasının Ardından Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetmişti
Konya’dan Nevşehir’in Avanos ilçesinde bağlı Ayhanlar köyünde nişana katılmak üzere gelen İsmet Turan burada husumetlisi tarafından vurularak yaralanmasının ardından, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Konya’nın Ereğli ilçesinde T Tipi Cezaevinde gardiyanlık yapan İsmet Turan 9 Kasım tarihinde Ayhanlar köyünde nişan törenine katılmak üzere geldi. Nişan töreninde 10 yıl önce tartıştığı Aşir isimli şahsın silahla vurulmasının ardından yaralanan Turan Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Adana’ya sevk edilen İsmet Turan 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İsmet Turan’ın cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayhanlar köyünde defnedildi.
“İsmet Turan’ın annesi de oğlunun vurulduğunu görünce kalp krizi geçirmişti”
Ayhanlar köyünde oğlu, gözleri önünde silahla vurulan anne Yeter Turan’da olay yerinde kalp krizi geçirmiş ve Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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