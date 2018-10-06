Romanyalı hırsızlar polisten kaçamadı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir antikacıdan hırsızlık yapan yabancı uyruklu 5 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şahıslardan Romanya uyruklu 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Romanya ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen 5 kişi Ürgüp’te tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık yaparken kameralara yakalandı. Olay 4 Ekim günü Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Kayseri Caddesi’nde faaliyet gösteren bir antikacı dükkanına müşteri olarak gelen hırsızlar burada tırnakçılık yöntemi ile yüklü miktardaki takıları çalarak kayıplara karıştı.

Şahısların aceleci tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi güvenlik kameralarını izleyince şahısların hırsızlık yaptıklarını fark ederek durumu Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ürgüp polisinin yaptığı çalışmada, iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin Aksaray iline kaçtıkları belirlendi. Aksaray’da adresleri tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların kullandığı araç ve üzerlerinde yapılan aramada çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyette işlemleri devam eden A.V, A.P, G.O, Z.L., M.U isimli şüphelilerin 3 Ekim Çarşamba günü Bolu’da bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Romanya uyruklu şüphelilerden Vadar Ghimes Agafitei, Zınca Lapar ve Amer Preda tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ürgüp’te antikacılık yaparken hırsızların hedefi olan işletme sahibi Ali Rıza Kürkçü’de "Yabancı insanlar geldiler mallara bakarken biraz acele ediyorlardı. Ben o ara şüphelendim biraz ama en sonunda bir iki mal ayırdılar ve ödemek istediler. 500 euro verdiler, 500 euro’yu görünce ben şüphelendim ve üzerine verecek param yok diye kabul etmedim. Daha sonra tamam alırız dediler ben hareketlerinden şüphelendiğim için kameraları izledim kamerayı izleyince anladım ki herifler leblebi gibi toplayıp ceplerine atmışlar. Sağ olsun emniyetimiz devriye girdi çok hızlı bir şekilde çözdüler olayı" diye konuştu.